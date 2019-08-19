В кабинете замгенпрокурора Анжелы Стрижевской нашли несанкционированные прослушивающие спецсредства. Это произошло в субботу, 17 августа. В Генпрокуратуре говорят, что это связано с делом о коррупции директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Новость передает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook в понедельник.

"В субботу в служебном кабинете заместителя генерального прокурора обнаружены несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт. Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, который поддерживает админпротокол по Сытнику", - написала Сарган.

Скриншот: Facebook/Лариса Сарган

Как рассказала пресс-секретарь, для санкционированного прослушивания кабинета одного из руководителей Генпрокуратуры необходимо разрешение от заместителя генпрокурора либо от самого генерального прокурора. Соответственно, в данном случае должно было быть разрешение от руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) - заместителя генпрокурора. Однако ни один из заместителей генпрокурора, генпрокурор или руководитель САП такую "прослушку" не санкционировал.

По факту обнаружения несанкционированной "прослушки" в кабинете замгенпрокурора СБУ зарегистрировано уголовное производство.

Пресс-секретарь генпрокурора также сообщила, что утром во вторник, 20 августа, в Сарненском суде Ровенской области состоится очередное заседание по рассмотрению административного протокола, связанного с коррупцией, составленного на директора НАБУ Сытника за нарушение им ограничений при получении подарков (речь идет об отдыхе на одной из охотничьих баз в Ровенской области). Суд должен заслушать свидетелей стороны обвинения и стороны защиты. Сытник должен присутствовать в помещении Соломенского райсуда Киева для видеоконференции с Сарненским судом.

Ранее "Страна" сообщала, что ГБР открыло дело против Сытника из-за незадекларированного отдыха.

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