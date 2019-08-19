Экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк, которого НАБУ объявило в розыск, не намерен возвращаться в Украину. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Отметим, что допросить Вока должны по делу "Роттердам+". Также в НАБУ заявляли о том, что в розыск не будут объявлять фигурантов, которые сами явятся в Бюро. Однако Вовк не собирается этого делать, по его словам, из-за подозрения в необъективности отечественной судебной и правоохранительной систем.

"Я не готов приезжать, пока глава Офиса президента руководит НАБУ, САП и судебной системой. При президенте Зеленском в суды звонят другие люди. У меня нет "барышевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому предпочитаю находиться в стране, где закон и право - не пустой звук. Я бы с удовольствием прибыл на суд, но не готов участвовать в судилище", - написал Дмитрий Вовк.

Также он поздравил олигарха Коломойского с тем, что решением Окружного админсуда Киева было приостановлено действие повышенных тарифов на передачу и диспетчеризацию НЭК "Укрэнерго" только для пяти его компаний.

"Заводы группы "Приват" по решению судов – единственные, кто не будет платить тариф, они подрывают всю энергетическую отрасль. Другим истцам "повезло" гораздо меньше: харьковский водоканал с идентичным иском получил от Окружного админсуда Киева отказ", - написал Вовк.

Скриншот: Facebook/ Вовк Дмитрий

Напомним, в август НАБУ и САП уведомили о подозрении по делу о "Роттердам+" шестерых лиц, включая экс-главу НКРЭКУ Вовка, экс-члена комиссии Владимира Евдокимова. Им вменяется злоупотребление служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

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