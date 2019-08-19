С 2019 года ученики 10-х и 11-х классов станут изучать финансовую грамотность по новым пособиям, подготовленным с помощью США. Как сообщает сайт Министерства образования и науки, пособия были представлены 16 августа в помещении МОН.

В комплект представленных пособий входят программа, учебник и рабочая тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как?", созданные в 2019 году. Они учитывают изменения в финансовой сфере за последние годы. В материалах есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правилах безопасной работы с платежными карточками, криптовалюте, электронных деньгах и платежных интернет-инструментах.

В разработке материалов приняли участие специалисты МОН, проекта USAID "Трансформация финансового сектора", Университета банковского дела и эксперты.

Фото: mon.gov.ua

Как заверил заместитель Министра образования и науки Вадим Карандий, учебник по финансовой грамотности разовьет у школьников критическое и системное мышление в финансовых вопросах, умение оценивать риски и принимать взвешенные решения в отношении финансов.

По итогам курса ученики смогут эффективно управлять собственными финансами и ответственно пользоваться финансовыми услугами. А представители проекта USAID отметили, что новые учебники будут полезны и взрослым.

Руководитель проекта Роберт Бонд заявил, что учебный курс не уступает лучшим западным образцам.

Как сообщает МОН, курс при поддержке USAID внедряли с 2012 года - сначала в порядке эксперимента. Постепенно годичный курс совершенствовался. Сейчас финансовую грамотность успешно преподают в более чем 1200 школах Украины для 20 тысяч учеников 10-х классов и для 17 тысяч - 2-9 классов.

Сегодня "Страна" рассказывала, что в ходе визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Киев было подписано соглашение об изучении украинского языка и иврита в израильских и украинских образовательных учреждениях.

Также мы рассказывали, что МОН собирается в 2020 году сократить количество заявлений, которые абитуриенты могут подать на бюджет. Так что курс финансовой грамотности понадобится выпускникам школ еще и для того, чтобы зарабатывать себе на дальнейшее образование.