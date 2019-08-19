В Украине около 10% зданий школ имеют только уличные туалеты. Об этом со ссылкой на замглавы Минрегиона Льва Парцхаладзе пишет "Интерфакс-Украина".

По данным замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе, 90% школ в Украине полностью не предусмотрены для детей с инвалидностью, около 40% просто находятся в неудовлетворительном состоянии.

Также, по данным Парцхаладзе, в 47% школ температура зимой не превышает +16 градусов, 30% сельских школ являются малокомплектными, а в 50% городских школ дети учатся в переполненных учреждениях, что приводит к введению второй смены.

Напомним, в Днепропетровской области обвалилась крыша здания школы, которую капитально ремонтировали 4 года назад.

Также мы писали о том, зачем в Украине закрывают школы и выселяют учеников из классов.