Государственная исполнительная служба арестовала около 93% акций "Укртелекома" за долги перед Ощадбанком. Арест наложен за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций "Укртелекома"). Новость передает пресс-служба банка.

"Арестованные акции "Укртелекома" должны быть проданы по процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов "ЕСУ" перед банком в размере почти 1,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

В установленные проспектом эмиссии сроки "ЕСУ" не погасила облигации и не заплатила начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке. Суды длились почти два года.

"При этом "ЕСУ" пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, рассрочка была отменена", - сообщили в пресс-службе банка.

"Укртелеком" и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому компания обязалась не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации своего мажоритарного владельца "ЕСУ" серии "С" на 1 млрд грн плюс накопленный по ним купонный доход. В августе 2017 года "Укртелеком" инициировал в Хозяйственный суд Киева спор о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными и выиграл его в сентября 2018 года, а затем и в апелляционном суде в феврале 2019 года, однако теперь проиграл кассацию.

Ранее Фонд государственного имущества Украины по конкурсу в 2011 году продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

Ранее "Страна" сообщала, что в "Ощадбанке" заявили, что обеспокоены решением НБУ дисквалифицировать 5 членов Набсовета.

Также мы рассказывали, что "Укртелеком" подсчитал, сколько тысяч километров медного кабеля у компании украли в прошлом году.