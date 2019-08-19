Министр ответственный за планирование выхода Великобритании из ЕС без соглашения Майкл Гоув почти уронил свои официальные правительственные документы на землю. Его чемоданчик неожиданно открылся, когда чиновник выходил из дома в понедельник, 19 августа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что когда Гоув выходил из дома в Лондоне, его красный кожаный чемодан, которые используют британские министры для секретных документов, открылся. Публике таким образом могли продемонстрировать стопку бумаг. Гоув быстро остановился и передал портфель помощнику, который отнес его в ожидавшую его машину.

Гоув в воскресенье заявил, что британские правительственные документы с предупреждением о последствиях выхода из ЕС без соглашения, которые попали в СМИ, описывают наихудший сценарий. Согласно им, выход Британии из ЕС без соглашения грозит дефицитом продовольствия и горючего.

Как сообщала "Страна", советник президента США призвал власти Британии к жёсткому выходу из ЕС. "Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его", - заявил прибывший в Лондон Болтон.

Отметим, что Борис Джонсон пообещал, что выведет Британию из ЕС 31 октября в любом случае.