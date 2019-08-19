Британский министр по брекзиту уронил на пол секретные документы
Министр ответственный за планирование выхода Великобритании из ЕС без соглашения Майкл Гоув почти уронил свои официальные правительственные документы на землю. Его чемоданчик неожиданно открылся, когда чиновник выходил из дома в понедельник, 19 августа. Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что когда Гоув выходил из дома в Лондоне, его красный кожаный чемодан, которые используют британские министры для секретных документов, открылся. Публике таким образом могли продемонстрировать стопку бумаг. Гоув быстро остановился и передал портфель помощнику, который отнес его в ожидавшую его машину.
Гоув в воскресенье заявил, что британские правительственные документы с предупреждением о последствиях выхода из ЕС без соглашения, которые попали в СМИ, описывают наихудший сценарий. Согласно им, выход Британии из ЕС без соглашения грозит дефицитом продовольствия и горючего.
Как сообщала "Страна", советник президента США призвал власти Британии к жёсткому выходу из ЕС. "Если таким будет решение британского правительства, то мы с воодушевлением поддержали бы его", - заявил прибывший в Лондон Болтон.
Отметим, что Борис Джонсон пообещал, что выведет Британию из ЕС 31 октября в любом случае.