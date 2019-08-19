Национальная полиция Украины обнародовала сведения о возрасте и причине смерти опознанных жертв пожара в одесском отеле "Токио стар". Данные приведены на Facebook-странице ведомства.

Как сообщается, в гостинице погибли парень 2002 года рождения и девушка 2001 года рождения из Одесской области, мужчина 1995 года рождения и женщина 1996 года рождения из Киева, 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии.

Согласно результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших - отравление продуктами горения. Поэтому из всех выдвинутых вначале версий трагедии рабочей остается версия о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Скриншот: Facebook/ UA.National.Police

В полиции отмечают, что личности еще троих погибших, среди которых ребенок, пока не идентифицированы.

Ранее "Страна" писала, что в полиции назвали имена людей, госпитализированных после пожара в отеле "Токио стар".

Также мы сообщали, что прокуратура сообщила о подозрении владельцу сгоревшего отеля "Токио стар" Вадиму Черному.