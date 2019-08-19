За первую половину 2019 года из Украины в Россию въехало 13,7 тысяч студентов и 164,6 тысячи трудовых мигрантов. Об этом со ссылкой на данные ФСБ пишет РБК.

Отмечается, что подобную статистику стало возможно вести после того, как Пограничная служба Федеральной службы безопасности РФ с начала года включил в графу "цель поездки" работу и учебу.

Всего за два квартала в РФ въехала 181,5 тысяча студентов, из которых 13,7 тысяч студентов – из Украины. Кроме того, границу пересекли 2,4 миллиона иностранцев, которые заявили, что прибыли в Россию работать, из Украины таких, по данным российских пограничников, – 164,6 тысячи.

Украина – на четвертом месте и по количеству студентов, и по количеству работников среди стран, граждане которых приехали в РФ в этом году. Учиться в Россию больше всего приехало из: Казахстана – 59,3 тысяч, Китая – 21,2 тысяча, Узбекистана – 14 тысяч. Из Великобритании в Россию приехали 767 человек, из Канады – 99. Белоруссия с 231 студентами – на 47-м месте.

Работать в Россию едут, в первую очередь, из стран СНГ: из Узбекистана – 918 тысяч человек за полгода, из Таджикистана – 523,9 тысяч человек, из Киргизии – 265 тысяч. После Украины (164,6 тысяч) идет Казахстан – 105,3 тысяч человек. Из Китая за январь-июнь прибыли работать 50,2 тысяч человек, из Германии – 10,8 тысяч, из Турции – 10,2 тысяч, из США – 3,7 тысячи, из Великобритании – 4,3 тыс. граждан.

Всего за январь-июнь текущего года в Россию прибыли более 15 млн иностранцев с учетом всех целей поездки (деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств).

Инфографика: rbc.ru

Напомним, в 2019-м украинцы получили половину видов на жительство в Польше.

Также мы писали, что украинцы составили 80% нелегальных трудовых мигрантов Чехии.