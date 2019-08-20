В субботу, 24 августа, в Киеве пройдут два парада ко Дню независимости. Один из них называется "Марш достоинства", - это официальный, организованный командой Зеленского парад, подготовкой которого занимаются известный клипмейкер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко, а также представители "Квартал 95".

В Марше примут участие украинские военные, ветераны АТО, волонтеры и спортсмены, дипломаты, а также учителя, медики, дети.

Другой марш пройдет практически тем же маршрутом, однако немного позже. Альтернативное шествие на Майдане организовали "порохоботы" и националисты. При этом традиционного парада с военной техникой в этом году не будет.

"Страна" собрала всю информацию о предстоящем 28-м Дне независимости и рассказала, чего ждать в этот день.

Программа мероприятий в честь Дня независимости

9:30 - Начало официального парада "Хода гідності" на месте гибели расстрелянных участников протестов на Майдане. В мероприятии примет участие семья Владимира Зеленского. Сборы состоятся возле памятного Креста на аллее Небесной Сотни. Здесь пройдет минута молчания и прозвучат сто ударов колокола.

9:50 - На Майдане после этого состоится награждение отличившихся украинцев, музыкально-хореографический флешмоб, прозвучат украинские песни в современной аранжировке, будет звучать оркестр, выступят известные музыканты.

11:00 - Марш защитников Украины при участии ветеранов (такое мероприятие значится в программе на сайте Офиса президента. Речь судя по всему об альтернативном параде, который проводят националисты).

Далее идут события, не связанные с властью.

10:00 - на Певческом поле открывается традиционная выставка цветов ко Дню независимости. Она посвящена топ-спортсменам, прославившим Украину на весь мир. Среди цветочных инсталляций есть посвящения братьям Кличко, Ольге Харлан, Яне Клочковой, Лилие Подкопаевой, Андрею Шевченко, Сергею Бубке, Валерию Лобановскому и Оксане Баюл.

8:00 - на Русановской набережной состоится забег в вышиванках. Участие - 450 грн. Дистанция 100 м, к участию допускаются все желающие от 2 лет без противопоказаний по состоянию здоровья.

19:00 - на площадке перед Национальным музеем истории Украины состоится концерт "Классик пикник. Украинская поэма". В нем участвует национальный ансамбль солистов Киевская камерата под управлением Валерия Матюхина. Будет звучать музыка украинских композиторов. В программе произведения композиторов: Евгения Станковича, Дмитрия Бортнянского, Рейнгольда Глиэра, Ивана Карабица, Виктории Полевой.

Весь центр Киева будет перекрыт. Полный список закрытых дорог - здесь.

Как репетировали торжества

Подготовка к Маршу Достоинства ("Хода гідності") идет полным ходом. Первые фотографии с репетиции парада показал военнослужащий Андрей Кобзарь. Репетиция происходила на авиационном заводе имени Антонова.

Сюда приезжал главный режиссер шоу - известный украинский клипмейкер Алан Бадоев. В подготовке также участвовали представители студии "Квартал 95".

Первые фото подготовки парада. Фото: facebook.com/andriy.kobzar.7

Стоит отметить, что Бадоев также выложил фото с подготовки к Маршу на своей странице в Facebook. Там же он рассказал про бессонные ночи на пути создания "Марша Достоинства". Алан пишет, что "чем выше цель, тем интереснее путь ее достижения!".

"...Я ощущаю единение с сотнями профессионалов, которые помогают нам. Какие же у нас разнопланово-талантливые люди. Настоящая гордость работать с ними плечом к плечу. отдельное спасибо военным: собранные, четкие, готовы прикрыть не только физически, но и морально. Я верю, что вместе мы сможем создать (уже создаем) точное действо, в котором будет и память, и вера, и светлая надежда..."

Обзор "Марша защитников Украины"

Марш защитников Украины - это альтернативное мероприятие ко Дню независимости. Его репетиция проводилась 19 августа.

Марш готовят националисты (в оргкомитете марша - представители С14, включая обвиняемого в убийстве Бузины Медведько) вместе с ветеранами АТО, волонтерами и семьями погибших атошников. По неофициальной информации мерпориятие курирует партия Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Процессия в 11:00 стартует от парка Шевченко до Бессарабской площади, по Крещатику и до Майдана. На Майдане сделают коллективное фото и исполнят гимн Украины.

После этого на Михайловской площади военные капелланы ПЦУ проведут службу по погибшим в АТО и ООС. Мероприятие должно закончиться до 13:00.

По словам организатора альтернативного марша Антона Колумбета, будет несколько колонн.

"У нас первая колонна - это семьи погибших в АТО; вторая колонна - раненые Майдановцы и члены героев Небесной сотни; третья колонна - мужчины и женщины с инвалидностью, которые получили ранения во время отражения российской агрессии, за ними - ветераны по колонам и территориальному принципу, за ними - отдельные боевые подразделения, волонтерские инициативные группы, добровольческие формирования, госпитальеры, батальон АСАП, духовенство и все желающие".

Репетиция Марша. Фото: Facebook/Антон Колумбет

Организаторы двух маршей - официального и так называемого народного развели участников по времени, что не означает гарантию безопасности от столкновения участников.

"Раздвоение" парадов налицо и оно базируется на явных противоречиях партии "армии, мовы, веры" и умеренным подходом в праздновании нового президента.

По всей видимости, "Марш защитников" нацелен показать команде Зеленского, "кто на Майдане главный". А заодно провести "смотр войск" экс-президента, способных защитить его в случае активизации уголовных дел и вручения подозрений.

Посольство США в Украине уже предупредило американцев об опасности экстремистов, которые могут активизироваться в Киеве на День независимости.

Скандал с бюджетниками

Какой будет массовость Зе-парада и придет ли туда больше народа, чем на альтернативное шествие "порохоюотов" - один из самых интересных вопросов.

Видимо поэтому, в преддверии 24 августа, Офис президента разослал главам областных администраций распоряжение - отправить в столицу своих представителей.

В письме ОП просит региональные власти сформировать делегации из работников медицинской и образовательной сфер, а также волонтеров и благотворителей.

Как следует из документа, делегации должны прибыть в Киев заранее - 22–23 августа, чтобы принять участие в генеральной репетиции марша, а в 9:30 утра в субботу - пройти по Крещатику, положив начало новой традиции празднования Дня независимости.

Позже в Офисе президента заявили, что прибытие бюджетников - дело сугубо добровольное, а на местные власти возложена задача облегчить им путь в столицу - не более того.

Зеленского после этого письма начали критиковать "порохоботы" - хотя известно, что Порошенко также использовал автобусы с массовкой с размахом, невиданным для других президентов Украины.

В общем, сколько человек соберет Зе и его оппоненты из парка Шевченко - увидим уже через несколько дней.