Новоизбранная народный депутат Верховной Рады нового созыва от партии "Слуга народа" Анна Новосад сообщила, что согласна возглавить Министерство образования и науки Украины, если у нее будет хорошая и сильная команда. Новость передает "Интерфакс-Украина".

"Я готова работать в какой-либо роли, которая будет предложена, будет то министерство или комитет. Я думаю, что в ближайшие недели это будет определено, кто куда идет... Мне ответственность брать не страшно, при условии, что у меня будет хорошая и сильная команда. Без команды, даже если ты лучший в мире министр, ты ничего не сделаешь. Поэтому, если удастся собрать такую команду, эту ответственность стоит брать", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, 19 августа.

Анна Новосад. Фото из открытых источников

У партии есть еще один претендент на должность министра образования - нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак. Так же, как и ее колега, Новосад подчеркнула, что рано говорить о возможных кандидатурах, пока не определено, кто будет премьер-министром.

Отвечая на вопрос, есть ли в Министерстве образования люди, которые могли бы остаться в ведомстве после переформатирования правительства, Новосад сказала, что в министерстве много профессионалов, и "те, кто работал над введением "Новой украинской школы", - это люди, которые имеют уважение общества, и нужно очень хорошо думать перед тем, как кого-то менять".

Кроме того, по мнению Новосад, и в команде партии "Слуга народа", которая будет работать в профильном комитете Верховной Рады, есть хорошие эксперты в отрасли. "С нашей стороны комитет будет намного активнее, чем было до этого", - считает она.

Также Новосад подчеркнула, что одна из задач партии - это продолжить уже начатую реформу среднего образования "Новая украинская школа", а также провести реформирование профобразования и высшего образования.

"Самым большим вопросом, на который должно дать ответ следующее правительство, - запускать или не запускать быстрее эту реформу в контексте старшей профильной школы", - добавила она.

Анна Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ имени Тараса Шевченко. У нее есть степень бакалавра по политологии, которую она получила в 2011 году в Киево-Могилянской академии. В 2013 году она получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Является стипендиатом Фонда Открытого Общества. В 2012-2013 годах стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии.

В Минобразования Анна Новосад работает с 2014 года. С марта по ноябрь 2014 года занимала должность советника министра, в декабре 2017 года возглавила управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН. С декабря 2017 года она стала генеральным директором директората стратегического планирования и европейской интеграции.

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