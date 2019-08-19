Власти Танзании планируют опубликовать имена всех женатых мужчин страны, чтобы помешать им вводить в заблуждение одиноких женщин. Об этом сообщает угандийский новостной портал EDGE.

Начать обнародовать список женатиков страны решено с крупнейшего города Танзании Дар-эс-Салам. По словам регионального комиссара Пола Маконды, эта мера поможет бороться с неверностью и враньем.

"Я получал жалобы от женщин, которым мужчины обещали жениться, но так и не выполнили обещание... Если это возможно, мы создадим базу данных в региональном офисе комиссара в каждом регионе, которая позволит проверить, не женат ли уже запрашиваемый человек", - рассказал чиновник.

Он добавил, что считает обман женщин унизительным. Поэтому пообещал обеспечить защиту женщин, обманутых ложными обещаниями о браке.

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