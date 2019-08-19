Кабинет министров Украины уволил и.о. главы Государственной экологической инспекции Игоря Яковлева. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что распоряжением № 631-р от 14 августа 2019 года Яковлев был отстранен Кабмином от должности на время проведения служебного расследования. Согласно распоряжению № 632-р главой Госэкоинспекции стал главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды Столичного округа Юрий Сергиенко.

Дисциплинарное производство в отношении и.о. главы, первого замглавы Госэкоинспекции Игоря Яковлева было открыто еще летом прошлого года. Причиной производства, по предварительным данным, стали нарушения Яковлевым закона "О государственной службе", игнорирование им обращений госслужащих и связанные с ним судебные разбирательства.

Игорь Яковлев. Фото: Антикор

Напомним, в Украине ликвидируют Госэкоинспекцию и создадут другую структуру.

Также мы писали, что бывший и.о. главы Госэкоинспекции Украины Андрей Заика подозревался НАБУ в декларировании недостоверной информации.