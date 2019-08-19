В Киеве внутри велосипедно-пешеходного моста от Арки Дружбы Народов до Владимирской горки после серии инцидентов со стеклянным покрытием завелись мухи.

Об этом говорится на Facebook-странице жителя столицы Дмитрия Вдовико. В понедельник, 19 августа, опубликовано видео с моста. На записи отчетливо видно, что под его стеклянным покрытием летает муха.

Видео: facebook.com/vdoviko

В комментариях люди шутят, что это вовсе не мухи, а некое бактериологическое оружие, а также предположили, что поскольку внутри моста влажно, то совсем скоро там может завестись грибок и плесень.

26 мая в КГГА открыли мост из пластика стоимостью почти полмиллиарда гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.

При этом исследование о том, вообще можно ли было строить пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском решили засекретить.

Как сообщала "Страна", в июле на Пешеходном мосту появилось несколько новых трещин. Известно, что тросы, которые стягивают ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

Отметим, что в Мининфраструктуры предложили сделать украинские мосты платными.