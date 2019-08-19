Внутри нового пешеходного моста в Киеве обнаружили мух. Видео
В Киеве внутри велосипедно-пешеходного моста от Арки Дружбы Народов до Владимирской горки после серии инцидентов со стеклянным покрытием завелись мухи.
Об этом говорится на Facebook-странице жителя столицы Дмитрия Вдовико. В понедельник, 19 августа, опубликовано видео с моста. На записи отчетливо видно, что под его стеклянным покрытием летает муха.
Видео: facebook.com/vdoviko
В комментариях люди шутят, что это вовсе не мухи, а некое бактериологическое оружие, а также предположили, что поскольку внутри моста влажно, то совсем скоро там может завестись грибок и плесень.
26 мая в КГГА открыли мост из пластика стоимостью почти полмиллиарда гривен. В день открытия на новом мосту между аркой Дружбы народов и парком "Владимирская горка" треснуло стекло на одной из обзорных площадок.
При этом исследование о том, вообще можно ли было строить пешеходно-велосипедный мост над Владимирским спуском решили засекретить.
Как сообщала "Страна", в июле на Пешеходном мосту появилось несколько новых трещин. Известно, что тросы, которые стягивают ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.
Отметим, что в Мининфраструктуры предложили сделать украинские мосты платными.