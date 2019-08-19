В июне операционные компании Burisma Group завершили работы по запуску в эксплуатацию скважины №38 на Карайкозовском месторождении, а также скважин №5 и №7 на Водяновском месторождении, сообщается в пресс-релизе компании.

Бурение проводилось безамбарным методом с полной утилизацией отходов американским оборудованием. Это позволило успешно пробурить скважины до проектной глубины со значительным опережением проектных сроков.

По словам CEO Burisma Group Тараса Бурдейного, бурение каждой из скважин было завершено в течение 6 месяцев.

Согласно инвестиционному плану, в феврале 2019 г. Burisma Group начала бурение скважины №3 на Водяновском месторождении.

"Даже несмотря на то, что мировая конъюнктура цен на углеводороды корректирует планы всех компаний, мы постоянно анализируем и подбираем наиболее эффективные методы интенсификации добычи. К тому же мы продолжаем внимательно изучать сейсмические данные с целью максимально эффективного использования ресурсов. Глобальное снижение стоимости энергоносителей не повлияет на нашу инвестиционную программу и планы по количеству бурения новых скважин. Собственно это часть общей стратегии Burisma Group, направленной на укрепление энергонезависимости и энергобезопасности Украины", – сказал Тарас Бурдейный.

Burisma Group – одна из крупнейших газодобывающих групп в Восточной Европе. До конца года Группа намерена пробурить 19 новых скважин в Украине. Общий портфель скважин Burisma Group составляет более 150 единиц, компания владеет 35 лицензиями, а добыча по итогам 2018 года превысила 1 млрд кубометров газа.

Совладельцем и президентом Burisma Group является экс-министр министра экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Ранее "Нафтогаз" отказался от стратегии резкого увеличения добычи украинского газа.