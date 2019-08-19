В ходе визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Киев было подписано соглашение об изучении украинского языка и иврита в израильских и украинских образовательных учреждениях соответственно. Об этом пишут "Украинские Новости".

Так, документ подписали посол Израиля в Украине Йоэль Лион и посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко. Кроме того, была утверждена программа сотрудничества в сфере образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом Министров и правительством Израиля на 2019-2022 годы.

Временно исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева подписала с израильским послом меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, а государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев - меморандум о взаимопонимании между Минэкономики и израильским Министерством юстиции.

Напомним, Нетаньяху пригласил Зеленского на следующей неделе посетить Иерусалим.

Также мы писали, что Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа.