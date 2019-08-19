"Слуга народа" извинилась за "тупую овцу" от Бужанского, но призвала журналистов не наклеивать ярлыки
Партия "Слуга народа" принесла извинения за своего члена Максима Бужанского, назвавшего журналистку "Нового Времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". Соответствующий пост появился на Facebook-странице политсилы.
В "Слуге народа" отметили, что считают недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей средств массовой информации. Партия осудила высказывания избранного народного депутата Бужанского, а ее руководство попросило прощения у Духнич.
Однако в политсиле обратили внимание и на то, что журналистка тоже была не совсем права.
"Мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были хоть и чрезмерной и неэтичной, но довольно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы испытывает к СССР и определенным украинским политикам", - написано на странице "СН" в соцсети.
Скриншот: Facebook/ sluganarodu.official
В связи с этим в партии просят представителей СМИ впредь воздерживаться от подобных суждений. По мнению "слуг народа", наклеивание ярлыков формирует предвзятое отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качестве народных избранников.
Ранее "Страна" сообщала, что Бужанский и другой мажоритарщик от "Слуги народа", журналист Александр Дубинский выступили против внедрения системы "Большой брат", которую предложил ввести их однопартиеец Давид Арахамия.
Также мы писали о намерении Дубинского и Бужанского создать в новом парламенте неформальную депутатскую группу.