Партия "Слуга народа" принесла извинения за своего члена Максима Бужанского, назвавшего журналистку "Нового Времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". Соответствующий пост появился на Facebook-странице политсилы.

В "Слуге народа" отметили, что считают недопустимыми личные оскорбления любого гражданина Украины, в том числе и представителей средств массовой информации. Партия осудила высказывания избранного народного депутата Бужанского, а ее руководство попросило прощения у Духнич.

Однако в политсиле обратили внимание и на то, что журналистка тоже была не совсем права.

"Мы понимаем, что высказывания избранного народного депутата Максима Бужанского были хоть и чрезмерной и неэтичной, но довольно понятной реакцией на оценочные суждения относительно личных чувств, которые избранный народный депутат якобы испытывает к СССР и определенным украинским политикам", - написано на странице "СН" в соцсети.

Скриншот: Facebook/ sluganarodu.official

В связи с этим в партии просят представителей СМИ впредь воздерживаться от подобных суждений. По мнению "слуг народа", наклеивание ярлыков формирует предвзятое отношению к политикам, которые еще даже не начали каденцию в качестве народных избранников.

Ранее "Страна" сообщала, что Бужанский и другой мажоритарщик от "Слуги народа", журналист Александр Дубинский выступили против внедрения системы "Большой брат", которую предложил ввести их однопартиеец Давид Арахамия.

Также мы писали о намерении Дубинского и Бужанского создать в новом парламенте неформальную депутатскую группу.