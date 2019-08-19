Украинская рэперша Alyona Alyona, которая в октябре 2018 года "ворвалась" в украинский рэп и продолжает выпускать песни-хиты, снялась в необычном образе и с окровавленной вилкой во лбу. Снимки девушка подписала "Легкий ужин" и выложила у себя в Instagram.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Певица опубликовала несколько фото, на которых она обнаженная и прикрыта лишь пледом. Девушка собрала часть накрученных волос розовым бантом на затылке и накрасила ногти голубым и розовым лаком. Макияж на снимках естественный, только губы ярко-красные.

Главной “Фишкой” фотосессии стала окровавленная вилка, которую певица якобы втыкает себе в лоб. Автором съемки стал фотограф Константин Бублик.





Скриншот: instagram.com/alyona.alyona.official

Несмотря на провокационные и шокирующие фото, подписчикам смелый эксперимент звезды понравился, о чем говорят комментарии пользователей к посту. "Я тебя называю Королевой Украинского рэпа (потому что, так и есть)! Хотел бы услышать и увидеть твои коллаборации вместе с зарубежными рэперами!", - пишут ей подписчики.

Ранее "Страна" сообщала, что Alyona Alyona презентовала новый клип-мультфильм. Кроме того, мы рассказывали, что артистка выпустила первый альбом "Пушка" и одноименный клип.