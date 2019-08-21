21 августа отмечают День памяти жертв терроризма, в народе празднуют День Мирона Ветрогона, сегодня день рождения у экс-невесты Владимира Кличко Хейден Панеттьери, а также День ангела у Германа, Григория и Николая.

Народные и церковные праздники

Сегодня День Мирона Ветрогона, когда вспоминают епископа Мирона Критского, которого запомнили, как доброго и мудрого человека. По преданию, священнослужитель творил чудеса. Например, реку Тритон, вышедшую из берегов, он возвратил в русло. В народе Мирона прозвали Ветрогоном, так как в этот день нередко был сильный ветер. По погоде угадывали погоду на январь.

В лесу в этот день собирали поспевшую ежевику. Листья ежевики заваривали с листьями, как чай. Ягоду применяли при прростудах. Из нее готовили кисели и компоты, настойки и вино, а также пастилу.

В восточнославянской мифологии 21 августа отмечали День Стрибога - бога ветра. Стрибог был рожден из дыхания Рода и мог вызывать или прекращать бурю. Он был братом Перуна, вместе с ним повелевал также громом и молнией.

Международные праздники

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма, учрежденный в декабре 2017 года резолюцией Генассамблеи ООН. В мире вспоминают жертв терроризма, который давно стал мировой проблемой.

События и даты

В 1911 году из Лувра похитили портрет Моны Лизы. Картину случайно обнаружили во Флоренции через два года. Позднее задержали похитителя Винченцо Перуджия. Он объяснил содеянное желанием восстановить справедливость, вернув Италии украденный Наполеоном I шедевр.

В 1932 в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль.

В 1959 году Гавайи стали 50-м штатом США.

В 1965 году в английском футболе впервые разрешили проводить замены в ходе матча. Первым игроком на замене стал Кейт Пикок.

Сегодня у экс-невесты Владимира Кличко американской киноактрисы и певицы Хейден Панеттьери юбилей, ей исполняется 30 лет.

Именины

День ангела сегодня у Германа и Григория, Емельяна, Леонида, Николая и Федора.