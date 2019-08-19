На выезде из пгт Чернобай (Черкасская область) столкнулись Daewoo Lanos и рейсовый автобус "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы". Новость передает пресс-служба полиции Черкасской области.

"В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля Daewoo Lanos погибли. Один пассажир легкового автомобиля и восемь пассажиров автобуса получили повреждение разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Национальной полиции

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК Украины. Сейчас проводится досудебное расследование.

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