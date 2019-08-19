Соглашение о Зоне свободной торговли между Украиной и Израилем, которое было ранее подписано президентом Владимиром Зеленским, будет расширено на сферу услуг. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, договоренность расширить соглашение была достигнута во время переговоров Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киеве 19 августа.

"Мы договорились без задержек начать работу по расширению соглашения и на сферу услуг", – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, было принято также решение создать центры высокотехнологичного развития в Иерусалиме и Киеве.

"И в Киеве, и в Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологического развития. Таким образом, мы будем обмениваться технологиями, и привлекать украинцев в нашу индустрию высоких технологий. Потому, что мы будем делать совместные инвестиции в эту сферу тут, в Украине", – сказал Биньямин Нетаньяху.

По его словам, в настоящее время "квинтэссенцией развития какого-либо государства являются инновации", и у Украины есть большие таланты и возможности для этого.

"Израильские компании здесь работают, и мы сотрудничаем с десятками тысяч, где-то около 50 тыс. украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых, тех, кто задействован в сфере современных технологий", - сказал премьер Израиля.

Напомним, Нетаньяху пригласил Зеленского на следующей неделе посетить Иерусалим.

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