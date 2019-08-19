19 августа Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Автономной республики Крым об аресте судна "Mriya", которое подозревается в поставках топлива для Черноморского флота РФ. Об этом со ссылкой на прокуратуру АРК сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

По данным следствия, судно нарушило установленный Украиной порядок въезда-выезда на территорию Крыма. В прокуратуре также утверждают, что в июне 2015 года это же судно, но под названием "Vilga", поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе.

10 августа СБУ провела на танкере обыск на основании определения Херсонского городского суда. Однако в предоставленном судебном постановлении о проведении обыска было указано прежнее название судна – "Vilga" с другим судовладельцем. В связи с этим проникновение СБУ на территорию госпредприятия "Предприятие по обеспечению нефтепродуктами" (ПОНП), где пришвартован танкер, и само судно можно считать незаконным.

Кроме того, во время обыска судна СБУ отобрала пробы с нарушением технологических требований. Нефтепродукты были задекларированы и прошли все процедуры таможенного контроля. ПОНП считает, что незаконный отбор проб был осуществлен с целью возможной фальсификации результатов их анализа и продолжения незаконного давления на предприятие.

"Страна" ранее рассказывала об обысках на судне.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский готов преобразовать Крым в крымскотатарскую автономию.