13-летняя киевлянка София Иванько, обойдя 9 конкурентов, среди которых была дочь соратника президента Зеленского Евгения Кошевого, победила в национальном отборе на детское Евровидение. Об этом сообщает UA: Суспільне мовлення.

София Иванько участвует в нацотборе на детское Евровидение уже в третий раз. В 2018 году она даже попала в десятку финалистов, однако выиграть тогда не получилось. София представила песню "Когда кажется", которую она сама написала специально для конкурса.

Победительница национального отбора на детское Евровидение училась в музыкальной школе по классу фортепиано и эстрадного пения, а также в творческой студии заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины Михаила Толмачева. В 2019 году София Иванько участвовала в вокальном талант-шоу "Голос. Дети".

Более трех часов представители оргкомитета прослушивали песни каждого из 10 финалистов нацотбора.

"Мы определили, что София Иванько является лучшей представительницей Украины на детском "Евровидении" в этом году. Почему? Потому что она очень отличается от других участников, она очень своеобразная, у нее есть свой отдельный очень экспрессивно-эмоциональный характер, она загадочная, в ней есть то, чего нет в других людях и в других участниках. С песней надо еще немножко поработать, доработать ее, и тогда это будет очень крутой материал, очень крутая песня. Я надеюсь, что Украина оценят не только жюри, здесь в кабинете, но и во всем мире", - отметила певица Alyosha.

Финал детского Евровидения-2019 пройдет 24 ноября в Польше.

Видео: YouTube/ UA:Перший

Напомним, в России пригласили на свой нацотбор на детское Евровидение юных певцов из Украины.

Также мы писали, что из-за скандала с Maruv организаторы нацотбора на детское Евровидение изменили правила для участников.