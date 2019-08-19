Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с призывом признать Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

О своем призыве Зеленский рассказал представителям прессы в Киеве после встречи с Нетаньяху 19 августа. В обращении украинский лидер вспомнил трагедии, пережитые еврейским и украинским народами в ХХ веке.

"Наши народы пережили все трагедии новейшей истории: Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что жена Нетаньяху Сара после прилета в Киев бросила хлеб-соль на землю во время церемонии торжественной встречи у трапа.

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