В Мадриде, фанаты местного Атлетико никак не могут успокоиться и простить своему кумиру (правда уже бывшему - Ред.) Антуану Гризманну его переход в каталонскую Барселону.

Фанаты клуба не прекращают проявлять свое недовольство из-за перехода француза к заклятым друзьям клуба. Перед домашним матчем против Хетафе они осквернили памятную табличку с фамилией Гризманна, которая расположена рядом со стадионом "Ванда Метрополитано". Табличку забросали мусором и испачкали ее в грязи, как передает канал Футбол 1 со ссылкой на испанскую газету Marca.

Табличка Гризманна, фото: Marca

К этому можно добавить, что в первом матче нового сезона без Гризмана Атлетико минимально обыграл Хетафе со счетом 1:0.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Бавария взяла у Барселоны в аренду Филиппе Коутиньо.