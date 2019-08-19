Сегодня Киев посещает с визитом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Для Владимира Зеленского это первый зарубежный гость, а сам Нетаньяху, который возглавляет правительство последние десять лет, все эти годы в Украину не приезжал.

Основной целью приезда называется почтение памяти жертв Бабьего Яра, где нацисты массово расстреливали евреев. Но на самом деле повестка намного глубже, учитывая не последнюю роль Израиля на мировой политической арене.

"Страна" рассказывает, как прошел визит Нетаньяху, к каким решениям он пришел совместно с Владимиром Зеленским и какой скрытый подтекст носит его приезд.

Скандал жены Нетаньяху и брошенный хлеб

Визит в Украину премьер-министра Нетаньяху начался со скандала, который устроила его супруга Сара (о том, чем она известна, читайте в нашем материале).

Как сообщают израильские СМИ, израильская первая леди была не в духе еще дома - при посадке она отчитала командира лайнера за то, что не приветствовал ее должным образом.

Супруги Нетаниягу перед отлетом. Фото: Амос Бен-Гершум, ЛААМ

За время полета настроение Сары Нетаньяху, видимо, не улучшилось. Когда супруги сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в украинских нарядах и с караваем хлеба и солью.

Глава правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге Сары, но та не стала его есть, а покрошила на пол.

Видео этого жеста опубликовали израильские СМИ.

Израильский журналист Соломон Манн объясняет поступок Сары тем, что хлеб некошерный. И поскольку она лицо неофициальное, то не должна его есть.

"Правильно сделала. Она не обязана некошерный хлеб пробовать, чай не госчиновник", - написал он в Facebook.

"Биби (так называют Нетаньяху в Израиле - Ред.) был воспитан в светской среде профессорской семьей, а Сара родилась в киббуце (сельскохозяйственная комунна в Израиле - Ред.). Она еще и не наступила на этот кусок - пусть скажут спасибо. Додуматься надо евреев встречать такими дарами. Если хотите знать, мне лично это было бы оскорбительно, прошел бы мимо, как будто не заметил или дал бы девушкам самим съесть", - отметил Манн.

Сельское хозяйство, сфера услуг, Голодомор и тема депортаций

После инцидента в аэропорту Биньямин Нетаньяху отправился на площадь возле Мариинского дворца, где его встречал президент Зеленский. Это было максимально торжественно - как полагается во время официальных визитов лидеров государств.

Зеленский и Нетаньяху прослушали гимны государств, осмотрели строй воинов почетного караула Украины и отправились на переговоры.

Видео: Facebook/ UATV українською

"Мы начали с вопросов, которые наши израильские друзья знают лучше - войны и безопасности... Нам есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах обороны", - сказал Владимир Зеленский.

Публично лидеры подписали ряд документов. В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

По его словам, Израиль остается надежным партнером Украины. Зеленский напомнил, что товарооборот между странами превышает 1 млрд долларов. Также президент Украины выразил надежду, что эта цифра возрастет, когда будет ратифицировано Соглашение о свободной торговле. Это произойдет после сентябрьских выборов в израильский парламент, действие договора расширится на сферу услуг.

По словам Зеленского, в рамках переговоров обсуждались некоторые существующие проблемы.

Речь идет о продолжающихся уже второй год депортаций украинцев из аэропорта "Бен-Гурион" в Тель-Авиве похожие проблемы начались у израильтян по прилету в Украину. Израиль высылает украинцев, опасаясь наплыва нелегалов ("Страна" подробно об этой проблеме писала).

"Граждане обоих государств должны пользоваться плюсами безвизового режима, а граждане Украины не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сказал Зеленский.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України

Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что он пригласил Владимира Зеленского посетить Иерусалим на следующей неделе, добавив, что если даже это не случится на следующей неделе, то произойдет очень скоро.

"Со времени, когда вас избрали, страна начала развиваться вдвое быстрее..." - отметил Нетаньяху.

Кроме того, было принято решение создать центры высокотехнологичного развития в Иерусалиме и Киеве.

"Израильские компании здесь работают, и мы сотрудничаем с десятками тысяч, где-то около 50 тысяч украинских компьютерных инженеров, математиков, ученых, тех, кто задействован в сфере современных технологий", - сказал премьер Израиля.

Отдельно отметим, что Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом украинского народа. Затем лидеры отправились в Бабий Яр, где почтили память убитых там евреев.

В ходе мероприятия Зеленский, как было свойственно его предшественнику, упомянут советские времена в отрицательном контексте.

"Тоталитарный советский режим наложил табу на такие темы как Холокост, Бабий Яр, Голодомор и замалчивали реальные масштабы этих преступлений", - сказал президент Украины.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України

После части дня, проведенного с Зеленским, Нетаньяху отправился на переговоры с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Первые итоги визита анализирует израильский обозреватель Соломон Манн.

"Подписан незаметный но очень важный договор о юридическом сотрудничестве. Теперь прокуратура Израиля имеет право экстрадировать украинских воров, уехавших в Израиль - обратно в Украину. Также в Умани будет израильский полицейский пост. А еще прокуратура Израиля будет помогать украинским правоохранителям по уголовным делам в БАГАЦ (Верховный суд Израиля - Ред.). Это самый важный на сегодня результат встречи", - написал Манн в Facebook.

Ради чего на самом деле приезжал Нетаньяху

Эксперты говорят о нескольких геополитических миссиях Нетаньяху в Украину.

Символично, что в преддверии намеченных на сентябрь в Израиле парламентских выборов на здании правящей партии появилось два плаката - на одном он жмет руку Путину, на другой - Трампу. Поэтому одни видят в его лице посредника в переговорах с Москвой, другие - ретранслятора пожеланий Вашингтона.

Одна из его задач - заручиться у Зеленского обещанием открыть посольство Украины в Иерусалиме, о чем Израиль просит всех своих международных партнеров.

Вторая задача касается исторического прошлого и оценки деятельности националистических организаций. Последний приезд президента Израиля в Украину Реувена Ривлина три года назад и его выступление в парламенте закончилось скандалом - он негативно высказался в отношении ОУН-УПА и их роли в Холокосте.

Третья и очень важная - возможное посредничество Нетаньяху в переговорах Украины и России.

Подробнее обо всем этом читайте в аналитическом материале "Страны" - Разведка Нетаньяху. Чего ждать от визита в Украину израильского премьера.