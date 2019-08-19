В рамках визита в Украину премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киеве состоялось подписание некоторых соглашений между двумя государствами. Трансляцию вел Офис президента в Facebook.

В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

"Мы детально обговорили наши двусторонние отношения. Мы начали с вопросов, которые наши израильские друзья знают лучше, - войны и безопасности... Нам есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах обороны", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам Израиль остается надежным партнером Украины. Зеленский напомнил, что товарооборот между странами превышает 1 млрд долларов. Также президент Украины выразил надежду, что эта цифра возрастет в ближайшее время, когда будет ратифицировано Соглашение о свободной торговлей.

По словам Зеленского, в рамках переговоров были достигнуты договоренности расширить торговое соглашение, а также решить некоторые существующие проблемы. "Граждане обоих государств должны пользоваться плюсами безвизового режима, а граждане Украины не должны тысячами задерживаться на границе Израиля", - сказал Зеленский.

Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что он пригласил Владимира Зеленского посетить Иерусалим на следующей неделе, добавив, что если даже это не случится на следующей неделе, то произойдет очень скоро. "Со времени, когда вас избрали, страна начала развиваться вдвое быстрее...", - отметил Нетаньяху.

По его словам, сразу после выборов в израильский парламент будет ратифицировано Соглашение о свободной торговле. Также оно будет расширено на сферу услуг.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України

Напомним, "Страна" писала о том, как Зеленский встретил Нетаньяху на площади перед Мариинским дворцом.

Также мы сообщали, что жена Нетаньяху в Киеве бросила на землю приветственный хлеб с солью.