В Киевском городском клиническом онкологическом центре на официальном стенде заведения появилось объявление с призывом к сотрудникам поддержать ВСУ, которые борются с "русским национализмом" на востоке страны, купив сертификаты через украинскую дочку "Сбербанка" РФ. Объявление опубликована на своей странице в Facebook журналистка "Страны" Олеся Медведева.

Медведева обратила внимание на странную противоречивость ситуации со "Сбербанком", а также иронично заметила, что "деньги в Украине легче всего заработать, прикрываясь борьбой с фашизмом и патриотизмом".

Фото: Facebook/ olesia.medvedieva

"Когда хочешь срубить бабла, обязательно вспоминай фашизм и российский великодержавный национализм. Киевский городской клинический онкоцентр. Лучше бы рак лечили. Патрийоты блин. Особый цинизм собирать бабло в Сбербанке", - написала Олеся Медведева.

Скриншот: Facebook/ olesia.medvedieva

Из объявления не понятно, кто выпускает "сертификаты поддержки Вооруженных сил Украины", куда конкретно и в каком объеме будут направлены полученные за них деньги. Вместо этого целый абзац посвящен патриотической агитации.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевский онкоцентр купил 50 швабр за 123 000 гривен.

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