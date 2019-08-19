Криштиану Роналду снялся в азиатской рекламе местной сети интернет-покупок. По сюжету он эффектно забив со штрафного, побежал к угловому флажку, однако традиционный праздник гола на трибунах почему-то не начался: болельщики игнорировали происходившее на поле, не кричали и не радовались, а засели в смартфоны и занялись интернет-покупками.

Затем удивленный Роналду внезапно получает от судьи оранжевую скидочную карточку, его форма меняет цвет. Криштиану говорит: "Шопиии?". А потом все поют: "Супершопи, найнайнайнайн, дыньдыньдынь".

Сингапурская торговая площадка Shopee – крупнейшая в Юго-Восточной Азии, рекламирует даже не себя, а специальный день шопинга 9 сентября. "9.9" - своего рода тоже аналог знаменитого китайского "Дня холостяка 11.11", в рамках которого в 2018 году на онлайн площадках КНР за отведенные сутки потратили 30,8 млрд долларов. С точки зрении цифровой коммерции именно Азия далеко впереди планеты всей (интернет продажи в 2018: Азия - 831,7 млрд долларов, Северная Америка - 552,6 млрд долларов).

Также сообщается, что болельщики, не обращающие внимание это отсылка к одной из главных социальных проблем развитых стран Азии – помешательстве молодежи на гаджетах, из-за которых молодые люди не видят настоящего мира вокруг, за что получили специальное прозвище "поколение опущенных голов". Этот термин из сленгового превратился в языковую норму в Китае и активно используется в прессе.

Криштиану Роналду действительно популярен у азиатской аудитории. После его перехода соцсети итальянского "Ювентуса" взлетели в популярности – прежде всего, за счет Китая. По данным клуба, за неделю после трансфера на клуб подписались 308 тысяч человек в Weibo (азиатский аналог твиттера) и мессенджере TikTok. А с июля по декабрь рост аудитории "Юве" в Weibo составил 68,5%.

Роналду так любят в Азии, что иногда дело доходит до скандалов. Этим летом во время азиатского тура "Ювентуса" Криштиану не вышел на матч со сборной южнокорейской Суперлиги (K-League), и болельщики были в ярости, а организаторы турнира потребовали компенсации, ведь 60 тысяч человек приходили в первую очередь ради парня, исполнившего: "Шопиии?".

Видео: youtube.com/SHOPEE Malaysia

Как сообщала "Страна", семья Роналду понаслаждались отпуском в Каннах: ныряли в море с яхты и гоняли на гидроцикле. Криштиану Роналду вместе с четырьмя детьми покинул Грецию (где он оставил 20 000 евро чаевых) и прибыл на роскошной яхте в Канны.

Напомним, что в УЕФА назвали трех претендентов на звание лучшего футболиста Европы минувшего сезона.