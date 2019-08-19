Звездный форвард Барселоны Лионель Месси, который из-за травмы пропустил первый тур Ла Лиги (и Барса его проиграла на выезде Атлетику из Бильбао со счетом 0:1- Ред.) скорее всего, примет участие в матче 2-го тура против Бетиса, который состоится в воскресенье, 25 августа.

Аргентинский легионер полностью восстановился от травмы икроножной мышцы правой ноги и болельщики с нетерпением ожидают его возвращения в строй. Об этом передает испанская газета AS.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Бавария взяла у Барселоны в аренду Филиппе Коутиньо за 8,5 миллиона евро.

Также мы рассказывали, что Бавария будет играть в Лиге чемпионов в серой форме, сделанной из океанического мусора.