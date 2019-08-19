Во вторник, 20 августа, в Украине будет преобладать сухая солнечная погода. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, такая погода будет продиктована господством Азорского антициклона, который будет определять погоду в Украине и в ближайшие дни.

"Что такое Азорский антициклон? Устойчивая, постоянная огромная область высокого атмосферного давления в Атлантическом океане у Азорских островов на так называемых "конских" широтах. Этот антициклон живет там всегда, однако именно летом влияние его мощное. Зимой азорский антициклон смещается к югу и погода там, где он мощный летом, становится нестабильной", - пояснила Наталья Диденко.

Также синоптик объяснила, что такое "конские широты". Это понятие пришло в наше время еще со времен парусного мореплавания. Тогда, по словам Диденко, штиль, вызванный антициклоном, заставлял судна долго стоять на месте. Это вызывало недостаток питьевой воды. Синоптик рассказала, что матросам приходилось выбрасывать за борт лошадей, которых везли из Европы: так и возникло название "конские широты".

Наталья Диденко уточнила, что 20 августа Азорский антициклон достигнет своими волнами и Украины, поэтому будет преобладать сухая солнечная погода. Однако над западными областями хвост северного атмосферного фронта принесет периодические грозовые дожди.

"Жара в Украину возвращается. Во вторник на юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +28...+33 градуса. На севере и западе Украины ожидается +25...+30 градусов. В дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно +35...+37 градусов", - написала Наталья Диденко.

По словам синоптика, с 22 августа станет свежее на западе, с 23 августа жара ослабеет и в северной части Украины. В Киеве 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.

"Для всех, кто занят в сельском и дачном хозяйствах! Неделя будет жаркой и засушливой", - предупредила Диденко.

По ее словам, согласно предварительному прогнозу на День Независимости, в Киеве 24 августа осадков не ожидается, возможен порывистый (но не штормовой) северо-восточный ветер, температура воздуха будет комфортной, около +26...+27 градусов.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, синоптик рассказала, какой будет погода на День Независимости.

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