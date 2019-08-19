В воскресенье, 18 августа, в Коростене полицейские из местного отдела совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры задержали 45-летнего иностранца по подозрению в лишении свободы местной жительницы. Во время задержания, которое провели бойцы спецподразделения полиции Житомирщины, у него изъято оружие.

Об этом 19 августа сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области. Иностранец похитил 25-летнюю жительницу Коростеня и вывез за границу, после того, как ей удалось сбежать и вернуться в Украину, 45-летний злоумышленник с оружием снова попытался украсть девушку.

Потерпевшая и задержанный познакомились в Коростене в конце 2018 года и некоторое время поддерживали отношения, но девушка решила прекратить общение и уехала на работу в Киев. После того он начал преследовать ее, а в начале июля 2019 года вместе с сообщником приехал к дому, где раньше проживала девушка, и, угрожая, потребовал у ее матери сообщить о ее местонахождении.

"Женщина сначала наотрез отказалась, но тот, применяя физическую силу и электрошокер, заставил ее позвонить дочери и попросить приехать домой, ссылаясь на плохое самочувствие", - говорится в сообщении.

Когда девушка зашла в дом, там ее ждал преследователь. Ее сопротивление он быстро преодолел с помощью электрошокера. Шантажируя взятием матери в заложники, иностранец заставил девушку поехать с его сообщником за границу. "Мужчина сказал девушке, что ее мать будет находиться в его плену, пока она не пересечет границу Украины с его товарищем, при этом она должна соответственно себя вести и никому не сообщать о таком положении вещей: ни пограничникам, ни полицейским", - рассказал начальник полиции Житомирской области Вячеслав Печененко.

Таким образом девушка оказалась на родине иностранца, который ещё по дороге туда присоединился к ним с другом. Вернуться в Украину ей удалось только в начале августа. Девушка сразу обратилась в полицию. В середине августа мужчина снова вернулся в Украину.

Его задержали 18 августа во время очередной попытки похитить девушку. Сообщается, что в ходе задержания мужчина пытался избавиться пистолета, которым угрожал девушке, выбросив его в корзину. "Сейчас полицейские устанавливают местонахождение сообщника задержанного, его личность уже установлена", - добавил Печененко.

Полиция проводит расследование по нескольким статьям УК - ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст. 147 (захват заложников) и ч.3 ст. 149 (торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека). Законодательство Украины предусматривает за подобные действия заключение на срок от 8 до 15 лет.

Фото: npu.gov.ua

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