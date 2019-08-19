История с Филиппе Коутиньо, который так и не заиграл в составе Барселоны, завершилась вполне нормально для звездного полузащитника. Его у каталонцев арендовала мюнхенская Бавария за 8,5 млн евро. В соглашении прописана так же и опция выкупа игрока за 120 миллионов евро.

Об этом передает официальный сайт Барсы.

Примечательно, что между сторонами возникло недоразумение по поводу оглашения конкретной суммы сделки. Бавария на своем официальном сайте заявила, что стороны договорились не разглашать финансовые детали соглашения. А Барселона же в сообщении своей пресс-службы опубликовала сумму трансфера Филиппе Коутиньо.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Барселона впервые за десятилетие начала чемпионат без Месси и проиграла в первом туре Ла Лиги Атлетику из Бильбао со счетом 1:0.

Также мы рассказывали, что Ракитич рассказал, как Барселона "охотилась" на Дарио Срну и проиграла.