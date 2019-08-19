18 августа в Киеве на строительной площадке в Подольском районе взорвали экскаватор. Об этом передает отдел коммуникации столичной полиции.

Взрыв прогремел в 04:20 на улице Данченко и разбудил жителей стоящих вблизи многоэтажек. Правоохранителям о нем рассказал житель Подольского района. Сотрудникам службы "102" он сообщил, что слышал звук, похожий на взрыв.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники, эксперты-криминалисты, кинологи со служебными собаками, спасатели и карета "скорой".

Правоохранители установили, что взрыв прогремел на территории строительной площадки. Взрыв-пакет был заложен в экскаватор, который разравнивал площадку под строительство паркинга. Также выяснилось, что недавно эта территория принадлежала другой компании, которая проиграла суд. Техника как раз сносила постройки бывших владельцев.

Фото: Facebook/ dtp.kiev.ua

Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства для проведения экспертиз. В результате происшествия никто не пострадал.

Следственный отдел Подольского управления полиции начал уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет заключения.

Ранее "Страна" сообщала, что в столице у станции метро "Лесная" взорвалась и сгорела маршрутка, курсировавшая в Бровары.

Также мы писали, что под Ровно трое школьников бросили в канализацию петарду и после ее взрыва попали в больницу с травмами.