Утром в воскресенье, 18 августа, в Киеве на Печерске известный столичный тусовщик DJ arashman повздорил с копами, которые приехали по вызову его недовольных соседей, мужчина использовал против полицейских газовый баллончик. Об этом сообщает источник "Страны" в патрульной полиции.

Житель одного из домов на улице Кахи Бендукидзе утром в воскресенье, 18 августа, позвонил в полицию. Он пожаловался на хулиганящего соседа, который шумел и громко слушал музыку. Когда на место подъехал патруль полиции, дверь квартиры, откуда доносился шум, открыл молодой человек. Сразу же произошел конфликт между ним и копами.

Как утверждают патрульные, мужчина не реагировал на замечания и брызнул в четверых патрульных газом из баллончика, который он имел при себе. 31-летнего дебошира задержали. Сейчас ему грозит ответственность по ч. 2 ст. 345 УК Украины - "умышленное причинение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа". Санкция по этой части статьи - до 5 лет тюрьмы.

Происходило ли все так, как описывают патрульные, и не было ли превышения власти, разбираются следствие и прокуратура.

Скриншот: Instagram

По сведениям наших источников, задержанный - известная личность среди столичных тусовщиков и завсегдатаев ночных клубов. Он известен как DJ Arashman. Зовут его Даниил Чабанов. Только в последнее время он был звукорежиссером караоке-клубов Avalon, Bezee, техническим директором караоке-клуба "Горилла", DJ и звукорежиссером Skybar, звукорежиссером группы "Аферистки", звукорежиссером ALMONDO, звукорежиссером COMEDY_UA , агентства "Дядя Жора".

Напомним, на Печерске водитель "Бентли" сломал руку патрульному полицейскому.

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