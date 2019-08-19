В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили бывшего участника АТО, который незаконно хранил и продавал оружие. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Усатановлено, что житель Одесской области, который в прошлом был военным и служил в АТО, незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи. Клиентов он подыскивал среди представителей криминальных кругов Одесской области.

Во время обыска в доме злоумышленника обнаружены и изъяты пистолеты "Маузер" и "Экол", почти полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие. В СБУ полагают, что все этобыло украдено из воинских частей в районе проведения ООС и переправлено сообщниками в Одессу для реализации.

В рамках производства по ч. 1 ст. 263 УК продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу. Начата экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в Киевской области мужчину приговорили к 6 годам за незаконное хранение оружия и торговлю наркотиками.

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