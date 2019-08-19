После отклонения в марте Советом ЕС списка третьих стран, которые обвиняются в отмывании денег, Еврокомиссия (ЕК) намерена осенью вернуться к работе над "черным списком". Об этом передает газета Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Йоурову.

Еврокомиссар сообщила газете, что к октябрю ЕК вместе с властями ЕС разработает обновленную методологию выявления зарубежных юрисдикций, которые не в состоянии устранить риски отмывания денег и финансирования терроризма. По словам Йоуровой, ЕК будет продвигать новый "черный список", составленный и использованием этой методологии.

В феврале Еврокомиссия уже принимала список из 23 стран со слабыми правилами против отмывания денег и финансирования терроризма. В него вошли Афганистан, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Панама, Ливия, Виргинские острова, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Нигерия, Пакистан, Пуэрто-Рико, Самоа, Шри-Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен. Перечень был предложен на одобрение странам Евросоюза. При этом ЕК не предлагала ввести санкции вроде запрета транзакций с указанными странами - она лишь призвала к большей внимательности при их совершении.

Однако в марте Совет стран Евросоюза единогласно отклонил список по двум причинам.

"Государства - члены ЕС критически отнеслись к методологии по двум причинам: их недостаточное участие в процессе и недостаточная коммуникация с территориями, которые могут быть включены в список. Мы учли этот момент и сказали, что нам нужно пораньше связаться с государствами, которые могут появиться в списке. Вот почему мы сейчас пересматриваем методологию", - сказала Йоурова.

Еврокомиссар предположила, что обновленный список, вероятно, будет включать другую группу территорий и позволит определить так называемый "серый список", в который войдут некоторые юрисдикции, если они будут исполнять европейские рекомендации.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции.

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