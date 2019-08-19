Опознаны тела шести погибших в одесском отеле "Токио стар"
По состоянию на утро 19 августа опознаны тела уже шестерых из девяти погибших при пожаре в отеле "Токио Стар". Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает "Думская".
По его словам, среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепропетровска. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза. Также в числе погибших оказался ребенок.
Мы отвечали на 5 главных вопросов о пожаре в отеле "Токио стар". Случайностью это было или поджогом - пока непонятно. Но уже вполне очевидно, что имели место такие нарушения пожарной безопасности, что ЧП было лишь вопросом времени.
Также в полиции назвали имена людей, госпитализированных после пожара в отеле "Токио Стар".
Напомним, что ни руководство Украины, ни новый президент решили не вспоминать о майской годовщине массовых убийств в огне одесского дома профсоюзов.