По состоянию на утро 19 августа опознаны тела уже шестерых из девяти погибших при пожаре в отеле "Токио Стар". Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов, передает "Думская".



По его словам, среди них пять украинцев: два жителя Одесской области, двое киевлян и житель Днепропетровска. Кроме того, погибла гражданка Австралийского Союза. Также в числе погибших оказался ребенок.

Мы отвечали на 5 главных вопросов о пожаре в отеле "Токио стар". Случайностью это было или поджогом - пока непонятно. Но уже вполне очевидно, что имели место такие нарушения пожарной безопасности, что ЧП было лишь вопросом времени.

Также в полиции назвали имена людей, госпитализированных после пожара в отеле "Токио Стар".

Напомним, что ни руководство Украины, ни новый президент решили не вспоминать о майской годовщине массовых убийств в огне одесского дома профсоюзов.