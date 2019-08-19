В Нацполиции расследуют уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Об этом пишут "Украинские Новости".

Сообщается, что Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство, открытое 3 июня по фактам возможного совершения Трубой уголовных правонарушений по части 3 статьи 382 (невыполнение судебного решения), части 1 статьи 343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 172 (грубое нарушение законодательства о труде) и части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.

При этом информация о возможном проведении допроса Романа Трубы не раскрывается в связи с тем, что это данные оперативно-разыскной деятельности и досудебного расследования, которые не могут быть обнародованы.

Скриншот: ukranews.com

Напомним, ранее Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Государственного бюро расследований Романа Трубы из-за невыполнения судебного решения.

Также мы писали, что Генпрокуратура открыла уголовное дело против главы Госбюро расследований Романа Трубы по факту возможных нарушений при увольнении четверых руководителей подразделений ГБР.