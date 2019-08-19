По делу о пожаре в одесской гостинице "Токио стар" правоохранители задерживали только собственника отеля Вадима Черного, информация о задержании 18 августа еще троих людей не соответствует действительности. Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области сообщает "Радио Свобода".

Представители надзорного органа только подтвердили, что продолжаются следственные действия по резонансному делу.

"Мы не исключаем, что проходят определенные следственные действия, но никого больше не задерживали", - заявили в прокуратуре.

Между тем избрание меры пресечения для владельца здания, в котором был открыт отель, Вадима Черного состоится в ближайшее время. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины - нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель девяти человек.

Напомним, Черного задержали 17 августа в Одессе.

Владелец здания написал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором заявил, что его задержали, чтобы выслужиться перед главой государства.