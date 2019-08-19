В прокуратуре сообщили о подозрении Вадиму Черному, владельцу гостиницы "Токио стар" в Одессе, где в пожаре погибли 9 человек. Его заподозрили в нарушении требований пожарной безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области в рамках расследования следователи Главного управления Национальной полиции в области задержали фактического владельца отеля "Токио стар", где произошел пожар. Сейчас прокуратура сообщила о подозрении указанному лицу в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - сказано в нем. Продолжаются следственные действия с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Принимаются меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия - владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и других.

Мы отвечали на 5 главных вопросов о пожаре в отеле "Токио стар". Украинская власть в лице Владимира Зеленского и полиции уже указали на виновного - владельца отеля, эксцентричного одесского бизнесмена-анархиста Вадима Черного, который задержан.