В Польше полагают, что Украина может изменить позицию по поводу запрета на проведение эксгумации поляков на Волыни. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita сообщил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"В этом отношении нам поступают некоторые положительные сигналы. Мы хотели бы возобновить диалог на исторические темы", - сказал Яцек Чапутович.

Так он ответил на вопрос, готов ли накануне визита в Варшаву президент Зеленский согласиться на восстановление эксгумации останков поляков.

Отметим, что мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины был наложен Киевом еще в 2017 году в ответ на снос памятника УПА в Грушовичах.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в начале лета попросил Зеленского возобновить эксгумацию поляков, погибших на Волыни в 1943-1944 годах.

Также мы писали, что Украина с Польшей возобновили переговоры об эксгумации поляков еще в конце 2017 года, однако с тех пор вопрос так и не был решен.