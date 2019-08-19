Члены наблюдательного совета "Ощадбанка" выразили обеспокоенность решением НБУ дисквалифицировать пять членов своего наблюдательного совета. Они предполагают, что это связано с недавним решением Набсовета продлить трудовой контракт с председателем правления "Ощадбанка" Андреем Пышным.

Об этом говорится в совместном заявлении членов наблюдательного совета "Ощадбанка", сообщает пресс-служба банка.

"Мы, члены наблюдательного совета "Ощадбанка", шокированы и обеспокоены решением Национального банка Украины дисквалифицировать пять членов наблюдательного совета. Пять высококвалифицированных специалистов с безупречным опытом работы и репутацией были дисквалифицированы квалификационной комиссией НБУ без объяснения причин. При отсутствии объяснения можно сделать вывод только из опубликованного релиза НБУ, что реальной причиной отклонения кандидатур стало недовольство некоторых членов комиссии НБУ недавним решением совета продлить трудовой контракт с председателем правления "Ощадбанка" Андреем Пышным. Мы ожидали, что в соответствии с общепризнанными стандартами объективности и надлежащего проведения процесса комиссия НБУ обнародует причины, по которым пятеро из нас были дисквалифицированы, чтобы позволить нам хотя бы опровергнуть эти возражения. Даже дискреционные полномочия должны осуществляться не в самовольной манере, а в соответствии с критериями справедливости", - подчеркивается в заявлении.

В заявлении отмечается, что решение наблюдательного совета было принято в полном соответствии с уставными полномочиями в соответствии с законодательством Украины и Уставом "Ощадбанка" и при полной осведомленности Национального банка Украины о всех этапах его принятия.

"Как результат, решение Национального банка Украины о нашей дисквалификации, является по нашему мнению, нарушением закона и может иметь нежелательные последствия в виде срыва реформ корпоративного управления в Украине на стадии становления. Это основополагающий принцип - если наблюдательным советам разрешается работать только в том случае, когда они принимают решение в пользу регуляторов, то реформы не дадут результата", - отмечается в заявлении.

Члены наблюдательного совета были избраны в соответствии с требованиями Закона Украины "О банках и банковской деятельности". Независимые члены прошли жесткую оценку независимой международной рекрутинговой компании среди сотен внутренних и внешних кандидатов. В процессе отбора международная консалтинговая компания и назначенный правительством Номинационный комитет провели оценку всех претендентов на их соответствие требованиям действующего законодательства, включая нормативные требования НБУ, и предоставили все необходимые документы на утверждение Кабинету Министров Украины.

В НБУ отклонили кандидатуры большинства членов наблюдательного совета (Набсовета) АО "Ощадбанк" и выразили обеспокоенность относительно процедуры, по которой новоизбранный состав наблюдательного совета продлил контракт с председателем правления банка.

Как сообщала "Страна", "Ощадбанк" продлил контракт с председателем правления и соратником Яценюка на 5 лет. Андрей Пышный был назначен руководителем "Ощадбанка" в марте 2014 года.

Напомним, что в Кабинете министров разрешили получателям субсидий самим выбирать себе банк.