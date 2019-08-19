В США обновят визовую программу для иностранных инвесторов и увеличат минимальную сумму, необходимую для переезда. Об этом сообщает The Washington Post.

Отметим, что виза для иностранных инвесторов EB-5 - один из самых надежных способов иммиграции в США. Заявитель может не сдавать тесты на знание английского, не иметь специального образования или опыта работы. Предусмотрено лишь, что он должен сделать единократную инвестицию, вложившись в бизнес-проект, который принесет пользу экономике США, создав новые рабочие места.

В обмен зарубежный инвестор получает постоянный вид на жительство, возможность вести свой бизнес в США и получить американское гражданство для себя и членов своей семьи через 5 лет. Отмечается, что, к примеру, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер активно использует программу для финансирования собственных девелоперских проектов.

Между тем, согласно новым правилам получения визы ЕВ-5, которые будут опубликованы в среду, 21 августа, минимальная сумма денег, необходимая для получения визы инвестора, возрастет почти вдвое: с 500 000 до 900 000 долларов. При этом проект должен реализовываться в районах, требующих вложений. Будут пересмотрены стандарты того, что считается разрушенным районом или районом с высоким уровнем безработицы, чтобы не дать "замаскировать" под них богатые районы.

Стандартный инвестиционный порог для проектов в ненуждающихся районах увеличится с 1 млн. до 1,8 млн. долларов. Сумма будет автоматически корректироваться с учетом инфляции каждые пять лет.

Напомним, в США отменили въезд без визы для иностранцев, которые посещали Северную Корею в последние 8 лет.

Также мы писали, что Трамп решил отменить визы США для граждан Польши.