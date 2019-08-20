20 августа отмечают неофициальный день лени, праздник пирогов с малиновой начинкой, именины Александра и Антона, а также ряд важных дат и событий. "Страна" собрала всю важную информацию из истории сегодняшнего дня.

Международные праздники

Сегодня отмечают Всемирный день лени. Это неофициальный праздник, его девиз - "За право на лень". Праздник впервые отметили в промышленном центре Колумбии в 1985 году. Он призывает бороться со стрессом и хронической усталостью. Жители Колумбии выносят свои лежаки во двор и просто отдыхают на свежем воздухе.

Народные и церковные праздники

В народе отмечают праздник Марины-Пимены. Двойное название праздник получил в честь преподобного Пимена и мученика Марина. Главное угощение на столе - пироги и кексы с малиной. В старину бедных и сирот в этот день угощали яблоками, медом и выпечкой с малиновой начинкой. А предки наблюдали за аистами: если птицы готовятся улетать в теплые края, осень будет ранней. К этому дню прекращались грозы августа, начинали заготавливать лекарственные травы.

События и даты

20 августа первому в мире букварю исполняется 385 лет. Книга появилась в 1634 году.

В 1741 русский мореплаватель Витус Беринг открыл Аляску. "Матерый берег" Северной Америки он не заметил тринадцатью годами ранее из-за тумана.

В 1896 году запатентовали телефон с дисковым номеронабирателем.

В 1925 году гору Тараса Шевченко в Каневе провозгласили национальным заповедником.

В 1953 году, 66 лет назад, в СССР успешно испытали первую водородную бомбу.

В 1960 году собаки Белка и Стрелка вернулись на Землю из космоса.

Украинскому писателю Валерию Шевчуку 20 августа исполняется 80 лет. Известный российский кинорежиссер и сценарист Андрей Михалков-Кончаловский празднует 82 года.

В 1974 году родилась американская актриса Эми Адамс. Сегодня ей исполняется 45 лет. Она стала популярной после фильмов "Афера по-американски" и "Большие глаза".

45 лет отмечает известный американский актер и режиссер Миша Коллинз. Он прославился благодаря роли Кастиэля в сериале "Сверхъестественное".

Британскому актеру Бену Барнсу исполняется сегодня 38 лет. Он известен по ролям в фильмах "Хроники Нарнии: Принц Каспиан", "Хроники Нарнии: Покоритель Зари", "Дориан Грей" и "Седьмой сын".

Именины

День ангела 20 августа отмечают Александр, Алексей, Антон, Василий, Дмитрий, Иван, Михаил и Петр.