Утром в понедельник, 19 августа, в Киеве состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Трансляцию мероприятия вел канал UA/TV.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на площади возле Мариинского дворца прослушали гимны государств, а также осмотрели строй воинов почетного караула Украины.

После этого запланированы переговоры между лидерами стран. Кроме того, сегодня они подпишут украинско-израильские документы. Также Зеленский и Нетаньяху совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Видео: Facebook/ UATV українською

Напомним, жена Нетаньяху устроила скандал в самолете и бросила хлеб-соль на землю по прилету в Киев.

Также мы писали, что во время первого визита в Киев за последние 20 лет Беньямин Нетаньяху обсудит с президентом Зеленским пенсионное соглашение и вопрос создания зоны свободной торговли.