На северо-западе Турции археологи нашли могилу принадлежащую предположительно внучке грузинской царицы Тамары - княжны Гурджи-Хатун. Об этом передает Интерфакс-Россия со ссылкой на посольство Грузии в Анкаре.

Саркофаги, предположительно принадлежащие Гурджи-Хатун и ее сыну, сельджукскому султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду II, обнаружили в районе Пасинлер города Эрзурум.

Кто это

Тамара - Гурджи-Хатун была внучкой правившей на стыке XII - XIII веков (1166-1213 годы) легендарной царицы Тамары и дочерью царицы Русудан. В 1236 году, когда ей было 13 лет, ее выдали замуж за 17-летнего Румского султана Гийас ад-Дина Кей-Хосрова II. По условиям брака она сохранила православие.

Султан звал Тамару Гурджи-Хатун (Грузинская госпожа). Историки утверждают, что султан хотел отчеканить ее лицо на монетах, но это было запрещено в исламе, и тогда он прибегнул к хитрости, выпустив в 1236 году монеты, на которых был выбит ее знак: Солнце в зодиаке Льва. Принято считать, что "солнце", изображенное на монете, - это Гурджи-Хатун. Позднее это стало одной из самых знаменитых на Востоке эмблем "Шир у Хуршид" ("Лев и Солнце").

После смерти султана его вдова вышла замуж за возглавившего государство визиря Муин Эд-дина Сулеймана Фервани. Историки считают, что Гурджи-Хатун поддерживала дружеские отношения с философом и поэтом Джелал эд-дином Руми - основателем в турецкой Конье ордена дервишей-суфиев и была членом этого ордена, который был открыт для представителей любой монотеистической религии.

Достоверных письменных источников о последних годах Гурджи-Хатун нет, так же как и неизвестным до сегодняшнего дня оставалось место ее захоронения.

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