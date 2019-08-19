Адвокаты замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, который подозревается в получении взятки в особо крупных размерах, сегодня, 19 августа, подадут апелляцию на решение суда о мере его пресечения. Об этом пишет УНН.

Так, по словам адвоката Грымчака Татьяны Матяш, до сегодняшнего дня апелляция не подавалась, однако в планах обжаловать постановление суда о заключении замминистра стражу уже сегодня.

Речь идет об обжаловании обоих постановлений Деснянского районного суда Чернигова: о взятии под стражу с ошибкой в отчестве, а также постановление об исправлении ошибки в первом документе.

Напомним, поздно вечером 14 августа был задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Его и его помощника Игоря Овдиенко задержали, когда они вышли в магазин за арбузом, а в доме Грымчака провели обыск. Чиновника подозревают в получении взятки в особо крупных размерах.

Мы писали о том, что суд в Чернигове взял Грымчака под стражу на два месяца с правом залога. Однако жена Юрия Грымчака отказалась вносить 6 миллионов гривен за супруга, сославшись на то, что таких денег у нее нет.