В понедельник, 19 августа 2019, глава Госкино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию. В новом составе Кабмина проведут соответствующий открытый конкурс и назначат нового руководителя киноведомства Украины.

"Все имеет свое начало и завершение. Я всегда относился к должности как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, мечты: возрождение украинского кино. Но любой инструмент нужен только для определенной работы в определенный момент. Моя мечта осуществилась, и я считаю, что цель была достигнута. И моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино - завершена", - отметил он в видеообращении.

Также он заявил, что не хочет превращать борьбу за это кресло в триллер с элементами сложного постановочного "экшена". "Это точно не принесет пользы индустрии. Поэтому сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя", - добавил Ильенко.

Филипп Ильенко - брат народного депутата VII и VIII созывов Андрея Ильенко (ВО "Свобода"). Возглавляет Государственное агентство Украины по вопросам кино с 6 августа 2014 года. В июле 2019 баллотировался в Верховную Раду по списку националистов, который не набрал необходимые 5%.

С Филиппом Ильенко были связаны постоянные скандалы с тратой денег на так называемые "патриотические" фильмы, которые не окупались и не получали зрительского признания.

Видео: youtube.com/Пилип Іллєнко

Как сообщала "Страна", в Госкино в начале июля попросили Зеленского убрать сериал "Сваты" из эфира. "Несколько дней назад в Госкино обратились представители канала "1+1" с просьбой о выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты", который недавно проходил оценку экспертной комиссии", - заявил тогда Ильенко.

Отметим, что ранее продюсера и директора из НОТУ Сергея Недзельского назначили замглавы Госкино.