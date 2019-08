На испанском острове Гран-Канария обострились лесные пожары, из-за этого около 8 тысяч человек были эвакуированы. Об этом со ссылкой на EFE пишет ТАСС.

Уточняется, что ранее сообщалось о 5 тысячах эвакуированных из семи муниципалитетов. Однако в субботу, 17 августа, вспыхнул новый лесной пожар, который не удалось загасить. Возгорание произошло в районе населенного пункта Вальесеко.

По данным радиостанции Onda Cero, огонь уже поразил около 6 тыс. га леса. По соображениям безопасности остаются перекрытыми некоторые дороги. В настоящий момент возгорание распространилось на заповедник Тамадаба.

Тушение огня осложняется жарой, установившейся в регионе, и сильными порывами ветра. Ночью в борьбе со стихией были задействованы около 400 человек, а также авиатехника. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается.

Wild fire in Grand Canaria happing right now: Help is needed as soon is possible



pic.twitter.com/FJQDKkAUjs @AlJazeera @CBSNews @CBCAlerts #wildfires #firefighters #grandcanarias @euronews @Europarl_EN @24h_tve