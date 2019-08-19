От лица подразделения ГФС по работе с крупными налогоплательщиками в Окружной административный суд Киева подан иск о взыскании с "Укрнафты", связанной с Игорем Коломойским, 1,192 млрд. гривен налогового долга. Об этом сообщает Finbalance.

"В обоснование исковых требований истец указал, что налоговый долг образовался на основании начисления денежного обязательства, определенного налоговыми уведомлениями-решениями", - говорится в постановлении суда. Соответствующее производство Окружной админсуд Киева открыл 14 августа.

Ранее в подразделении ГФС по работе с крупными налогоплательщиками заявили, что за 7 месяцев 2019 года общий налоговый долг "Укрнафты" вырос с 14,6 млрд грн до 15,8 млрд грн (в т.ч. 3,5 млрд грн - по налогу на прибыль и НДС, 12,2 млрд грн - рентные платежи).

По информации "Укрнафты", за январь-июль 2019 года эта компания оплатила налоги в бюджеты всех уровней на 7,6 млрд грн (в т.ч. 52 млн грн в счет погашения просроченного налогового долга).

В компании заявили, что в 2018 году она "в полном объеме выполнила текущие налоговые обязательства, оплатив 16,3 млрд грн и заняв четвертое место среди крупнейших налогоплательщиков страны".

В августе Кабинет министров Украины обратился в Хозсуд Киева с иском к "Укрнафте" о взыскании 1,5 млрд. грн. В качестве третьих лиц в деле фигурируют "Нафтогаз" и Министерство финансов. Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым принадлежит около 42% акций "Укрнафты".

Как сообщала "Страна", в "Нафтогазе" решили отказался от идеи разделения активов "Укрнафты".

Отметим, что суд Лондона не возвращал "Нафтогазу" право определять кандидатуру главы "Укрнафты".